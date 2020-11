Rinnovo Ibrahimovic: possibile la firma per un altro anno

Ibrahimovic sta trascinando i rossoneri in campionato e in Europa League. Il rinnovo di un altro anno è probabile, e il fisco aiuta.

IBRAHIMOVIC E IL POSSIBILE RINNOVO PER UN ALTRO ANNO

Il centravanti rossonero è letteralmente l’uomo-chiave di questo inizio di stagione.

Con le sue straordinarie prestazioni, sta trascinando il Milan verso obiettivi superiori alle aspettative; con la vittoria di Udine, infatti, i rossoneri hanno confermato saldamente il primo posto in classifica in Serie A.

Così come, nel girone di Europa League, il Milan non sta incontrando difficoltà, a punteggio pieno dopo 2 partite.

Ibra e la società sono alla ricerca di un’intesa per un altro anno di contratto, e da parte del giocatore c’è grande volontà, manifestata nel post partita con i friulani.

Probabile dunque che le parti arriveranno a un accordo, e come svela la Gazzetta dello Sport, anche il fisco appoggia questo matrimonio: in base al decreto crescita, lo svedese godrebbe di uno sgravo fiscale non indifferente in quanto cittadino straniero residente in Italia da due anni.

Ibra e il Milan vogliono continuare insieme, il rinnovo si fa sempre più probabile.