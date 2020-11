Nicola Rizzoli è Intervenuto a Sky Calcio Club commentando il rigore sul contatto Bennacer-Pedro. Ecco le sue dichiarazioni:

“Bennacer anticipa la posizione in maniera corretta. Ci sta l’errore, ma doveva intervenire il Var. In un momento come questo, le proteste bloccano i canali comunicativi arbitro-Var e allunga i tempi di analisi”.