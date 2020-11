Saelemaekers: “Conosciamo l’importanza della partita col Napoli. Vogliamo vincere per il mister”

Alexis Saelemaekers ha rilasciato una lunga intervista a Milan TV. Di seguito le parole del belga, che si è espresso sul suo momento personale, su quello della squadra e sulla sfida con il Napoli:

Sulla fiducia: “Per me è molto importante segnare, è la cosa più importante durante la partita. È il miglior modo di aiutare i compagni durante la partita e spero di poter continuare così”.

Su dove ama giocare: “Mi piace giocare in avanti, ora mi inserisco molto più di prima”.

Sugli allenamenti a Milanello: “La squadra ha lavorato molto durante queste settimane, la partita di domenica è davvero molto importante. Speriamo di fare bene”.

Su mister Pioli: “Il mister ha fatto un grande lavoro nei mesi precedenti e domenica vogliamo giocare e vincere anche per lui, sarebbe molto importante per noi e per lui”.

Sul suo impiego da titolare: “Ora ho la fiducia del mister e della squadra, è molto importante per me. Continuare così, continuare ad aiutare, è la cosa più importante per me. Sono contento di tutta la fiducia che il Club ripone in me. Spero di migliorare ogni giorno per poter continuare a dimostrare di essere un buon giocatore per questa squadra”.

Sulla sua crescita: “La squadra cresce ogni giorno, facciamo un grande lavoro a Milanello. Si vede sul campo che giochiamo con più fiducia e siamo più forti. È una grande cosa per questo Milan e spero che possiamo continuare così per il resto della stagione”.

Sulla sfida contro il Napoli: “Conosciamo tutti la grande importanza di questa sfida, siamo pronti”.

Su Milano: “È una città molto accogliente, mi trovo molto bene nonostante io sia da solo. Ma è così tanto accogliente che stare da soli non è un problema. Mi sento molto bene”.

Sull’intesa con Calabria: “Dà fiducia ad entrambi e questo non può che essere positivo anche per il Milan. Avere due giocatori nazionali non può che essere buono, spero che entrambi faremo bene questa domenica, così come il resto della stagione”.