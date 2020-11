Buone notizie in casa Milan in vista di Napoli. Come evidenziato dal quotidiano ‘Tuttosport’, anche Saelemaekers e Musacchio sono tornati in gruppo abili e arruolabili. Il belga aveva lasciato il ritiro della nazionale a causa di un problema fisico ma che sembra rientrato. L’argentino invece ha smaltito l’infortunio alla caviglia che lo ha costretto ad operarsi e a stare fermo nei mesi scorsi. Con questi due recuperi, i rossoneri hanno tutta la rosa a completa disposizione.