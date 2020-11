Scaroni su Donnarumma: “I matrimoni si fanno in due, ci sono le basi per continuare insieme”

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha parlato oggi ai microfoni di Radio GR Parlamento. Al centro della discussione il rinnovo di Donnarumma, protagonista anche ieri di una prestazione da fuoriclasse contro la Fiorentina. Sull’estremo difensore rossonero, Scaroni si è espresso così:

“Io non seguo direttamente le trattative, però mi ha fatto molto piacere sentire le sue parole d’amore verso il Milan. Posso sicuramente dire che l’amore è contraccambiato, quando ci si ama in questo modo ci sono le basi per andare avanti insieme. I matrimoni si fanno in due”.