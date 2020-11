Il portale specializzato WhoScored ha pubblicato il Team of the Month per il mese di ottobre. Nell’undici sono presenti tre rossoneri: Ibrahimovic, Leao e Theo Hernandez. Questi sono gli altri giocatori selezionati: Perin, Di Lorenzo, Acerbi, Chiriches, Berardi, Pellegrini, Joao Pedro e Belotti.