Marco Simone, intervenuto ai microfoni di Milan Tv, ha parlato del rendimento di Theo Hernandez. “Rende meglio con Rebic” – Ha detto l’ex attaccante – “Leao è un po’ più disordinato del croato e non dà certezze a Theo per salire. Anche con Leao non ha fatto male, ma essendo più bloccato ha offerto prestazioni meno spettacolari. E’ una questione di attitudine“.