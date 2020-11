Sky – Bonera: “Abbiamo un grande gruppo. Abbiamo la consapevolezza di essere forti ma la strada è lunga. Ibra? Problema muscolare”

Intervistato da Sky Sport nel post partita, Daniele Bonera ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Non abbiamo grosse indicazioni. Sembra un problema muscolare ma l’ entità non la sappiamo”.

Il Milan non si può più nascondere: “Vittoria importante che rafforza la nostra posizione ma siamo ancora all’ ottava giornata e la strada è lunga”

Sulla rosa del Milan: “Abbiamo una grande rosa. Questo nostro cammino viene da lontano”

Hai visto squadre più forti del Milan?: “Non dobbiamo sottovalutare nessuno. Il Napoli è una grande squadra ma è ancora troppo presto. Ci sono squadre che hanno investito e sono state costruite per vincere. Noi non siamo stati costruiti per questo ma noi dobbiamo continuare a crescere”

Cos’è cambiato in questa squadra: “Siamo migliorati molto per quanto riguarda la preparazione alle partite durante la settimana. Questi miglioramenti ci fanno vedere il futuro con grande ambizione. Nessuno ci ha chiesto di vincere ma partita dopo partita voglia migliorare”

Con il Napoli in 10 e con Petagna, il Milan ha sofferto: “Vero. Una grande squadra deve gestire meglio queste situazioni. Ma fa parte del percorso e cercheremo di migliorare già da domani. Dobbiamo crescere e siamo contenti”

Qualcosa è cambiato nello spogliatoio: “Abbiamo la consapevolezza che qualcosa è cambiato. Abbiamo giocatori disponibili ma il campionato è lungo”