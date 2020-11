Il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport i merito alla partita che si giocherà domani sera tra la squadra partenopea e il Milan. Ecco le sue parole:

“Loro sono in un gran momento, se sono primi è perché stanno facendo bene. Non perdono in Serie A da 19 partite e questo la dice lunga su come stanno lavorando. Per noi è una partita molto difficile e anche molto importante, stiamo lavorando per riuscire a fare del male al Milan e portare i tre punti a casa”.