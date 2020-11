Sky – P. Scaroni: “A metà 2021 potremo iniziare i lavori per il nuovo stadio”

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, il Presidente del Milan, Paolo Scaroni, oltre a raccontare tutta la sua soddisfazione per il momento della squadra, ha rilasciato importanti dichiarazioni sulla realizzazione del nuovo stadio: “Io sono impegnatissimo su questo fronte. Per me è un tassello fondamentale per il successo del Milan, come dell’Inter e di tutte le squadre di calcio. Se non ci mettiamo anche noi ad avere degli stadi moderni come gli inglesi, i tedeschi e anche gli spagnoli, credo sia difficile che la Serie A possa riprendersi quel ruolo che aveva 15 anni fa e che ha visto deteriorarsi un po’ in questo periodo”.

Ha proseguito parlando dei passi che le due società, Milan e Inter, stanno compiendo verso la realizzazione del progetto: “Abbiamo presentato la nuova domanda al Comune di Milano che recepisce le osservazioni fatte dalla giunta. Ora dovrà passare dal vaglio degli uffici. Sono ottimista. Ne parlo con sindaco ed assessori e tutti si rendono conto che fare a Milano lo stadio più bello del mondo sia una cosa irrinunciabile. Aggiungerei poi che anche sotto il profilo dell’occupazione, in un momento difficile per la nostra città, avere due investitori pronti a mettere 1 miliardo e 200 milioni occupando tremila persone per parecchi anni mi sembra sia qualcosa a cui non si possa dire no”.

Conclusione con annuncio importante: “Credo che il primo mattone lo metteremo nel corso del prossimo anno. Nel momento in cui la giunta di Milano approverà il progetto passeremo ad una progettazione di dettaglio. Ci vorrà qualche mese e investimenti per 50 milioni di euro solo per questa fase. Verso metà dell’anno prossimo potremo dare inizio ai lavori. Questo è il disegno che abbiamo in testa”.