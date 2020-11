Sky – Pioli continuerà a guidare il Milan da casa

Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano in collegamento con Sky Sport, Stefano Pioli, nonostante la positività al Covid-19, continuerà a guidare il Milan da casa. L’allenatore emiliano sta seguendo le sedute di allenamento tramite un drone, al momento non è mai intervenuto. Invece, si farà sentire venerdì e sabato, ovvero quando i rossoneri saranno prossimi alla sfida contro il Napoli in programma domenica sera alle ore 20.45 al San Paolo.

Dunque, nel weekend Pioli parteciperà alle sedute tattiche, domenica sera, invece, sarà collegato via auricolare con Daniele Bonera che siederà sulla panchina del diavolo.