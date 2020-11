Sky – Pioli: “Risultato un po’ troppo pesante, impareremo da questa sconfitta”

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la brutta sconfitta contro il Lille. Il tecnico rossonero ha analizzato così la prestazione dei rossoneri:

“Abbiamo incontrato una squadra forte e ci siamo complicati la vita da soli. Non siamo riusciti ad essere pericolosi come volevamo e abbiamo concesso qualche spazio di troppo. Si riparte valutando la prestazione, e per la prima volta dopo tanto tempo ci sono più aspetti negativi che positivi. Non abbiamo sottovalutato nulla e non abbiamo perso di vista i giusti atteggiamenti da mettere in campo. Impareremo da questa prestazione“.

“Questa squadra è giovane ma matura, sapremo imparare da questa sconfitta. Ho messo in campo la squadra migliore per l’occasione, nel primo tempo eravamo messi bene in campo. Il punteggio è un po’ pesante per ciò che si è visto, ma loro ci hanno sempre punito al primo errore. Zlatan? Ovviamente non era soddisfatto della partita. Il mio livello di milanismo è molto alto, mi trovo benissimo qui, l’ambiente e la società sono fantastici. Un allenatore quando trova queste condizioni si sente stimolato e felice“.