Sky – Saelemaekers: “Momento bello per la squadra. Il primato è il risultato del lavoro di questi mesi”

Le dichiarazioni di Alexis Saelemaekers intervistato ai microfoni di Sky Sport: “Momento bello per la squadra. In un momento difficile per il mister siamo contenti di vincere. Abbiamo giocato e e vinto per lui”

Vero protagonista e sorpresa di questo Milan: “Adesso il club e il mister mi danno fiducia. Io faccio il lavoro che mi chiede il mister in allenamento e sono contento. Per me era rigore anche nel secondo tempo”

Milan sorpresa del campionato: “Lavoriamo tanto per questo; è il risultato di tutto il lavoro fatto in questi mesi da tutta la squadra.”