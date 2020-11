Sky Sport – Bonera: “Buona partita, crediamo nel passaggio del turno”

Daniele Bonera è intervenuto al termine di Lille-Milan ai microfoni di Sky Sport 24. Ecco le sue parole:

“Abbiamo fatto una buonissima partita, ci siamo distratti solo sul gol. La squadra è stata ordinata, tutt’altro Milan rispetto a quello dell’andata. Lo spirito di gruppo è stato importante, peccato solo per il risultato. Tonali? Sta facendo il suo percorso, abbiamo piena fiducia in lui. Il suo passaggio per Rebić è stato determinante, abbiamo piena fiducia in lui. Maradona? Abbiamo appreso la notizia appena atterrati. Condoglianze alla famiglia, è stato un grande campione. I nostri giovani? Siamo contenti che siamo pieni di giovani, intraprendenti, a volte esuberanti ma un po’ di sana follia fa bene. È il Milan dei giovani senza dimenticarci dei più esperti, come Simon Kjaer. Fiducia per le prossime settimane senza Ibra? Ibra è troppo importante per noi, ma il gruppo ha sempre sopperito la sua assenza con grandi prestazioni. Lo spirito della squadra non cambia, con o senza di lui. Bennacer? E’ cresciuto tantissimo, ma non voglio soffermarmi sui singoli. Abbiamo bisogno di tutti e nei momenti complicati abbiamo sempre reagito da squadra. Sparta Praga partita decisiva? Sono tutte decisive, crediamo di poter vincere le prossime con prestazioni come quelle di stasera.“