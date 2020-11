Buone notizie per Gattuso in vista della sfida contro il Milan, in programma domenica sera ore 20:45 al San Paolo.

Secondo quanto rivelato da Massimiliano Ugolini, inviato di Sky Sport, il Napoli recupera Bakayoko, c’è pessimismo invece per il rientro di Osimhen. In base agli ultimi test il nigeriano non dovrebbe far parte della gara.