Sandro Tonali è stato intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 al termine della partita con il Lille. Di seguito le sue parole:

“Siamo stati in vantaggio meritatamente. Non abbiamo dominato, ma abbiamo tenuto la palla da grande squadra, dispiace poi prendere gol in questo modo. Ibra? Giocare con lui ti aiuta, è sempre più semplice scendere in campo con uno come lui, ma abbiamo dimostrato di poter giocare bene anche senza.”