SM [LIVE] – Conferenza stampa di Daniele Bonera

La sua idea di calcio

Sono stato indirizzato verso ciò che mi è stato insegnato e sto apprendendo con Pioli. Questo è il tipo di calcio che mi piace.

Stato di salute del gruppo

“Buono. Anche i giocatori che arrivavano tardi si sono presentati in buone condizioni. Tolto Leao, infortunato, il resto hanno dato massima disponibilità.”

Sulla conduzione dell’allenamento e la preparazione della partita

“Non mi sono mai sentito solo. Abbiamo avuto un supporto tecnologico e per questo ringrazio la società. Ho avuto carta bianca e sono stato felice di questo. Ho parlato col mister, non parleremo al cellulare perché si farà confusione. Faremo una riunione pre gara e poi un check a fine primo tempo”.

Ritrovare il Napoli e Gattuso

“Tutte le partite sono importanti. Non lo vedo come un esame finale, credo molto nei giocatori ma al momento non è decisiva. Per Rino ci sarà spazio per salutarci affettuosamente.“

Le sue origini sulla fede milanista

“Vengo da una famiglia di appassionati di calcio. La mia fede milanista non arrivò dalla famiglia ma da un mio amico. Iniziai il mio percorso nel Milan di cui sono molto felice.”

Amici di Spaziomilan.it benvenuti alla conferenza stampa di Daniele Bonera, allenatore di giornata al posto di Pioli e Murelli, che seguiremo insieme.