SM LIVE – Bonera: “Ci sentiamo forti come gruppo. Abbiamo una grande mentalità e sappiamo ciò che dobbiamo fare”

seguiamo insieme la conferenza stampa di Daniele Bonera e Ismael Bennacer in vista del match di Europa League in programma domani alle ore 18.55 contro il Lille.

Queste le parole di Bennacer:

Sul match con il Napoli: “Abbiamo vinto da squadra, partita dura e difficile ma grazie allo spirito abbiamo vinto”.

Sul match dell’andata: “Vogliamo riscattarci. Quando si perde e c’è un ritorno si fa sempre di tutto per vincere”

Sul contratto e la clausola: “Non penso al mercato. Qui sto bene e questo non è il mio lavoro. Penso solo al campo”

Su cosa rappresenta giocare in Francia e trovare un avversario di Ligue 1: “Tornare in Francia è un piacere, come lo è giocare contro una grande squadra come il Lille e affrontarla con la maglia del Milan”

Sulla sua crescita e l’impatto della mentalità di Ibra: “Sto imparando tanto, un anno fa ero diverso ed ora sono cresciuto. Ibra ha contribuito alla mia crescita grazie alla sua mentalità. Mi aiuta molto“

Sulle aspettative rispetto alla partita di andata : “Abbiamo lavorato tanto e abbiamo capito ciò che non è andato. Domani vogliamo vincere”

Le parole di Bonera:

Su come affrontare la partita: “All’andata abbiamo fatto alcuni errori di posizionamento. Giocheremo contro una grande squadra ma proveremo a vincere”

Sulla stanchezza che produce l’Europa League: “Giocare ogni tre giorni non è un problema per noi. Abbiamo molti giocatori ma credo che l’importante sia lo spirito”

Su Ibra: “L’ho visto ed è carico, vuole tornare il prima possibile per tornare in campo e aiutare i compagni”

Su chi non crede nel Milan: “L’importante è sentirsi forti nel gruppo. Abbiamo una gran mentalità e sappiamo cosa fare. Quello che si dice da fuori fa parte del gioco”

Sull’attacco del Lille: “Sono forti in attacco, all’andata abbiamo fatto errori tecnici e tattici e puntiamo a sopperirli domani”

Sul fatto che il pareggio sia ben accetto: “Non siamo capaci di pensare al pareggio. Vogliamo imporci, è nel DNA del club. Dobbiamo pensare a vincere”

Termina qua la conferenza stampa in vista di Lille-Milan.