SM-[FINALE] Milan-Roma 1-0: vittoria di misura delle rossonere che restano in scia della Juventus

94′ TERMINA LA SFIDA! Il Milan vince di misura sulla Roma grazie al gol su rigore di Valentina Giacinti. Rossonere seconde ancora in scia della Juventus.

91′ DOWIE SPRECA IL GOL DEL 2-0! Pallone illuminante di Conc per la punta rossonera, stop in area e tiro piazzato sul secondo palo: palla che sfiora l’incrocio.

90′ Quattro minuti di recupero.

89′ CAMBIO MILAN: FUORI GIACINTI, DENTRO RINALDI.

87′ CAMBIO MILAN: FUORI BOQUETE, DENTRO CONC.

86′ GIACINTI! Il capitano rossonero va via ad Ohale, entra in area calcia sul primo palo: devia in corner Pipitone.

85′ Roma che prova a buttarsi in avanti alla ricerca del pareggio. Milan che si chiude bene.

80′ CAMBIO ROMA: FUORI PETTENUZZO, DENTRO CORELLI.

78′ MAURI! Pipitone esce con i pugni, la centrocampista rossonera calcia di prima, ma è super la risposta ancora di Pipitone.

75′ DOPPIO CAMBIO ROMA: DENTRO OHALE E BONFANTINI, FUORI CICCOTTI E SOFFIA.

75′ GIUGLIANO! Reagisce la Roma: conclusione piazzata della fantasista che termina fuori di poco.

71′ CAMBIO MILAN: DENTRO MAURI FUORI GRIMSHAW.

70′ GOL DEL MILAN! GIACINTI NON SBAGLIA! Spiazzata Pipitone, rossonere in vantaggio.

69′ RIGORE PER IL MILAN! Fallo di Pettenuzzo in area su Dowie: penalty per le rossonere.

62′ Grimshaw tenta il tiro dai 2o metri, blocca Pipitone.

59′ TUCCERI CIMINI! Punizione che viene deviata in corner sulla linea di porta!

58′ CAMBIO ROMA: ENTRA PIPITONE IN PORTA, ESCE SERTURINI.

56′ ESPULSA BALDI! retropassaggio errato, il portiere romanista la prende con le mani: rosso diretto. Punizione a due per il Milan.

55′ GIACINTI! Conclusione violenta sul primo palo che esce di poco.

53′ Retropassaggio rischiosissimo di Bartoli per Baldi, Giacinti attacca il portiere che però riesce a spazzare.

50′ Dowie rimane a terra dopo lo scontro con Baldi. Si rialza comunque la punta rossonera.

46′ RIPRENDE LA GARA!

45’+1 FINE PRIMO TEMPO! Parità al momento tra Milan e Roma.

45′ Un minuto di recupero.

40′ GIUGLIANO! ROMA AD UN SOFFIO DAL GOAL! Pasticcio difensivo rossonero, la palla arriva al 10 ospite che, dal limite dell’area, lascia partire un siluro col destro sul secondo palo: palla fuori di nulla.

33′ Bella giocata di Giacinti, che serve Grimshaw: questa imbuca per Dowie che calcia di prima intenzione, blocca Baldi.

30′ Gara più tranquilla in questo momento, ritmi allentati.

22′ Milan che prova ad alzare il baricentro, ma la Roma si difende bene.

15′ LAZARO! Conclusione di prima intenzione dal limite dell’area tentata dall’ala ospite, palla alta di poco.

13′ GIUGLIANO! Conclusione velenosa dell’ex di giornata, Korenciova è attenta e blocca.

11′ GIACINTI! Cross di Fusetti, volo d’angelo del capitano rossonero che colpisce di testa, blocca Baldi. La posizione era irregolare.

8′ Buon suggerimento dell’esordiente Veronica Boquete verso Giacinti che si invola in area, ma la palla è leggermente lunga.

5′ Avvio aggressivo della Roma che prova ad imporre il proprio gioco. Milan che fatica ad uscire.

2′ BARTOLI! Occasione Roma da corner, colpo di testa del capitano ospite, blocca Korenciova.

1′ COMINCIA LA SFIDA! Milan che muove il primo pallone.

Entrano in campo le squadre: Milan con la maglia tradizionale rossonera, Roma con la divisa da trasferta bianca.

Formazioni ufficiali:

MILAN (3-5-2): Korenciova; Agard, Fusetti, Spinelli; Rizza, Boquete, Jane, Grimshaw, Tucceri; Giacinti, Dowie. All. Ganz.

ROMA (4-3-3): Baldi; Soffia, Swaby, Pettenuzzo, Bartoli; Giugliano, Ciccotti, Alves; Serturini, Thomas, Lazaro. All. Bavagnoli.

Amici di Spaziomilan.it un saluto da Riccardo Lionetto. Tra poco vivremo insieme le emozioni dell’ottava giornata di Serie A femminile con il match tra Milan-Roma!