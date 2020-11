SM-[LIVE] Udinese-Milan 1-1: De Paul pareggia

49′ Ammonito Donnarumma per proteste.

48′ PAREGGIO DELL’UDINESE! DE PAUL! Rigore potente, intuisce ma non arriva Donnarumma.

47′ RIGORE PER L’UDINESE! Fallo di Romagnoli su Pussetto. Penalty per il direttore di gara. Non sembra esserci il controllo del VAR.

46′ RIPRENDE LA SFIDA! L’udinese muove la prima palla della ripresa.

45′ FINE PRIMO TEMPO! Il Milan conduce per 1-0 contro L’Udinese, ma i friulani sono più vivi che mai.

40′ IBRAHIMOVIC! Conclusione potente dello svedese, Musso respinge con difficoltà.

38′ Ammonito Arslan per fallo su Bennacer.

35′ Milan in difficoltà, non riesce ad uscire dalla propria metà campo. L’Udinese sta aumentando il ritmo.

30′ Milan in vantaggio ma l’Udinese sta spingendo per trovare il pari.

22′ DEULOFEU! Okaka recupera palla e da’ il via al contropiede, Pereyra serve lo spagnolo che da buona posizione spara alto.

18′ GOL DEL MILAN! KESSIE’! Ibra mette giù una palla perfetta, appoggio per l’ivoriano e conclusione di prima perfetta. Rossoneri avanti.

13′ Ammonito Theo Hernandez per fallo su De Paul.

11′ Samir calcia dalla distanza, pallone fuori di poco.

10′ SAELEMAEKERS! Pallone invitante di Leao in area, il belga arriva in tempo ma non è cattivo nel girare la palla verso la porta.

5′ Deulofeu si libera e calcia in porta, Donnarumma blocca. Avvio aggressivo dell’Udinese.

4′ Cross di Pussetto basso, Donnarumma si stende e blocca con qualche difficoltà.

1′ COMINCIA LA GARA! Il Milan muove il primo pallone della sfida.

Squadre in campo: Milan con la terza maglia azzurrina.

Le formazioni ufficiali:

UDINESE (4-3-3): Musso; Larsen, Becao, De Maio, Samir; De Paul, Arslan, Pereyra; Pussetto, Okaka, Deulofeu. All. Gotti.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

Amici di Spaziomilan.it un rinnovato saluto a tutti da Riccardo Lionetto. Il Milan affronta l’Udinese al Dacia Arena, nel match valido per la sesta giornata di Serie A.