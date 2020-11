Stando a quanto riportato da Sport BILD, noto giornale tedesco, rimane forte l’interesse del Milan per il giovane Nordi Mukiele, in forza al Red Bull Lipsia.

Il terzino destro classe 1997, che può giocare anche come difensore centrale, ha una valutazione di 30 milioni di euro e vanta diverse squadre ammiratrici, sia in Ligue 1 che in Premier League.