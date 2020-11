SportMediaset – Possibile maglia da titolare per Rebic

Importanti indiscrezioni arrivano da Milanello. Come riportato da Claudio Raimondi durante il notiziario sportivo su Italia Uno, domenica contro il Napoli, potrebbe trovare una maglia da titolare Ante Rebic. Rimasto a Milano durante questa sosta per le nazionali, l’ attaccante croato pare abbia trovato la giusta condizione atletica che gli potrebbe consentire di scendere in campo dal primo minuto. Con ogni probabilità a fargli posto sarà Leao. La condizione fisica è buona, la voglia di tornare c’è, adesso per Rebic non resta che trovare la prima rete stagionale.