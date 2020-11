Tra gli obiettivi di mercato del Milan, c’è anche Florian Thauvin del Marsiglia. Il centrocampista offensivo classe ’93 andrà in scadenza al termine della stagione, e già da gennaio può firmare con un altro club per liberarsi a parametro zero.

I rossoneri non sono però l’unico club sulle tracce del francese. Secondo quanto riportato da Estadio Deportivo, infatti, anche il Siviglia avrebbe iniziato a chiedere informazioni per il giocatore del Marsiglia.