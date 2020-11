La panchina di Marco Giampaolo al Torino traballa. Per il tecnico ex Milan, infatti, saranno decisive le partite contro Genoa e Crotone. I granata hanno un solo punto in classifica e la rimonta di ieri subita dalla Lazio nei minuti di recupero ha peggiorato la situazione. Corsa a tre per il sostituto: Ventura, Semplici e D’Aversa sono i nomi su cui sta lavorando la dirigenza del Toro. A riportarlo è Tuttomercatoweb.