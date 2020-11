TS – Ibrahimovic potrebbe bruciare le tappe e tornare già il 6 dicembre

Zlatan Ibrahimovic è costretto a rimanere fuori per un po’ di tempo dopo il fastidio muscolare procuratosi nel match contro il Napoli, poi vinto dal Milan proprio grazie ad una doppietta del gigante svedese.

Come rivela TuttoSport, l’attaccante, che da previsione dovrebbe star fermo dalle tre alle quattro settimane, potrebbe bruciare i tempi e rimanere ai box solamente per un paio di settimane e dunque l’ipotesi di un rientro già il 6 dicembre nella gara contro la Sampdoria non è più un’utopia.

Le sue condizioni restano comunque da valutare giorno per girono in quanto l’obiettivo principale dello staff medico è quello di un recupero totale che minimizzi il rischio di una possibile ricaduta.