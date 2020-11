Paolo Maldini sta già lavorando per portare a Milano, a titolo definitivo, due gioielli attualmente in prestito: Dalot e Diaz. I contatti con Manchester United e Real sono frequenti. Per il primo potrebbe essere più semplice arrivare ad una soluzione, mentre per Brahim ci sarà da lavorare sodo perchè i blancos puntano sul ragazzo. A riportarlo è Tuttosport.