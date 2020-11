TS – Milan-Lilla, Pioli pensa a qualche cambio nella formazione titolare

Adesso che anche la sfida con l’Udinese appartiene al passato, Pioli pensa alla prossima sfida di Europa League: Milan-Lilla.

Diaz e Dalot: Pioli punta su di loro per la sfida di giovedì

Il calendario, finora non ha concesso una tregua ai rossoneri; con un ritmo di due gare a settimana è così necessario effettuare qualche rotazione.

Ed è questo l’obiettivo di Stefano Pioli, che per la sfida di giovedì punterà su Diego Dalot per far rifiatare Davide Calabria e Ante Rebic per lasciare Leao in panchina.

L’ultima modifica, poi, sarà apportata al reparto di attacco. Secondo il quotidiano, infatti, “chi sgomita e chiede spazio è Bahim Diaz, che contenderà la maglia da titolare a Calhanoglu“.