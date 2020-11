Pioli può sorridere: Bennacer e Castillejo ci saranno giovedì col Celtic. A riferito è Tuttosport che svela le condizioni dei due infortunati: il centrocampista ex Empoli ha avuto un affaticamento ed è rimasto a riposo precauzionalmente; lo spagnolo, invece, soffre di una leggere infiammazione al ginocchio sinistro. Entrambi puntano ad esserci in Europa League, una gara fondamentale per i rossoneri in ottica qualificazione ai sedicesimi.