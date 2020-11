Ts – Raiola e i rinnovi di Donnarumma e Romagnoli: le richieste al Milan

Mino Raiola muove i fili e il Milan è chiamato a rispondere presente. Il potente agente, infatti, chiede cifre altissime per i rinnovi di Donnarumma e Romagnoli. Entrambi i calciatori vorrebbero rimanere in rossonero, ma le richieste dell’agente spaventano il Diavolo.

Donnarumma dovrebbe, comunque, rinnovare a circa 8mln a stagione, anche se Raiola continua a chiedere una clausola rescissoria bassa in caso di mancato approdo in Champions. Capitolo diverso per Romagnoli: la richiesta è di 5mln netti a stagione. Ricordiamo che il contratto dell’ex Roma è in scadenza nel 2022. A riferirlo è Tuttosport.