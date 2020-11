TS – Rinnovo Calhanoglu: richiesta troppo alta da parte del turco

Hakan Calhanoglu ha un contratto in scadenza a giugno 2021, il Milan sta cercando di trovare l’accordo per il rinnovo ma per ora la trattativa è bloccata.

Secondo quanto scrive Tuttosport la “forbice” tra la richiesta di Calhanoglu e l’offerta del Milan è ancora troppo ampia. Il turco chiede 7 milioni di euro, ma per il club di via Aldo Rossi la cifra è troppo alta.

Non si esclude una possibile partenza del numero dieci rossonero. Nel caso non si trovi un punto d’accordo tra club e giocatore, il Milan sarebbe pronto a sostituirlo. Tanti i nomi in lista, primo tra tutti quello di Szoboszlai.