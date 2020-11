TS – Rottura totale con Calhanoglu: ecco i possibili scenari

La società rossonera e Calhanoglu sarebbero arrivati ad una rottura totale, sottolinea TuttoSport; il turco è sempre più lontano dal Milan.

ROTTURA CON CALHANOGLU: CESSIONE A GENNAIO O A GIUGNO?

Il mancato accordo per il rinnovo del turco è in realtà un grande sintomo di una ben più grave rottura tra giocatore e società.

Il suo entourage continua ad esigere una cifra ritenuta eccessiva per il rinnovo, 7 milioni di euro che il Milan non ha intenzione di sborsare per soddisfare le richieste del 10 rossonero.

Per questo, secondo quanto riporta TuttoSport, il Milan sarebbe davanti ad un bivio: cederlo a gennaio con una notevole riduzione del prezzo del cartellino o lasciarlo andar via a 0 nel prossimo giugno 2021.

La rottura tra Hakan e il Milan sembra irrisolvibile, e le due strade potrebbero presto dividersi.