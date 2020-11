Udinese – Milan: le ultime di formazione

Udinese e Milan scenderanno in campo alle ore 12.30, alla Dacia Arena, per il match valido per la 6^ giornata di serie A.

Nei rossoneri, diversi cambi di formazione dopo il turnover di giovedì in Europa League: tornano dal primo minuto Çalhanoğlu, Kessié e Theo Hernández. Inoltre, dopo l’esito negativo dei loro tamponi nella serata di venerdì, mister Pioli può contare nuovamente su Gigio Donnarumma, che riprende il suo posto fra i pali, e su Jens Petter Hauge. Novità di giornata è il ritorno fra i convocati di Ante Rebić, l’eroe di Milan – Udinese dello scorso anno, che è guarito dalla brutta lussazione al gomito che si era procurato un mese fa nel match contro il Crotone.

Mister Gotti si affida ai suoi titolari e al grande ex della partita, Gerard Deulofeu. Di seguito le probabili formazioni:

UDINESE (4-3-3): Musso; Stryger Larsen, De Maio, Nuytinck, Samir; de Paul, Arslan, Makengo; Pereyra, Okaka, Deulofeu. A disposizione: Scuffet, Gasparini, Bonifazi, Becão, Ter Avest, Zeegelaar, Molina, Ouwejan, Pussetto, Lasagna, Nestorovski. Allenatore: Gotti.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Theo Hernández; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Çalhanoğlu, R. Leão; Ibrahimović. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Dalot, Duarte, Kalulu, Conti, Krunić, Tonali, Hauge, Brahim Díaz, D. Maldini, Rebić. Allenatore: Pioli.