Verso Napoli-Milan: pochissimi dubbi di formazione per mister Pioli

Terminata la sosta per le nazionali, il Milan è pronto a scendere in campo nell’importante match di domenica sera contro il Napoli. Anche se non sarà fisicamente in campo a causa della positività al Covid-19, Stefano Pioli sembra avere le idee chiare su quello che sarà l’undici titolare contro i partenopei.

In porta ovviamente Donnarumma difeso da Calabria, Kjaer, Romagnoli ed Hernandez. In mezzo al campo spazio a Bennacer e Kessié che comporranno la solita linea a due. In avanti, piccoli ballottaggi ancora aperti tra Saelemaekers e Castillejo da una parte e Rebic e Brahim Diaz dall’altra, con i primi nettamente favoriti, mentre in attacco ci sarà Ibrahimovic supportato da Calhanoglu.