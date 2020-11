Zaccheroni: “Ibra decisivo nonostante l’età. Serie positiva, ma attenzione”

Alberto Zaccheroni, ex allenatore del Milan con in bacheca lo scudetto del 1999, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e del suo rendimento costantemente sopra la media. Questa le sue parole ai microfoni di TMW: “Il Milan ha quell’uomo la davanti che sposta gli equilibri. Non mi ricordo giocatori di quell’età che fossero così decisivi a 39 anni“.

Sul momento del Milan

Zaccheroni si è espresso anche sull’attuale situazione del Milan il campionato, sottolineando il buon momento ma lanciando un avvertimento. Così ha dichiarato: “È in serie positiva in campionato, ha lucidità, convinzione e determinazione. Bisogna vedere come reagiranno se arriveranno 2-3 gare storte. Ibra per ora fa il pieno di energia anche per gli altri“.