Zoff: “Se il Milan è Ibra-dipendente? Non direi”

L’ex portiere bianconero e ct della Nazionale Dino Zoff è intervenuto in una lunga intervista per La Gazzetta dello Sport parlando anche del Milan, di Pioli e di Ibrahimovic. Ecco le sue dichiarazioni.

“Il Milan sta facendo bene , come il Sassuolo. Sulle ali dell’entusiasmo Pioli, così come De Zerbi, sta plasmando un gruppo motivato: giocano un buon calcio. Credo che bisognerà arrivare a Natale per capire a quali obiettivi potranno puntare, non è semplice trovare continuità. Se il Milan è Ibra-dipendente? Non direi. Piuttosto fuoriclasse come lui spingono la squadra a credere sino in fondo in quello che fa. Così un gruppo cresce e Pioli può plasmarlo”