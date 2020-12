Daniel Maldini si sta ritagliando il suo spazio nella positivissima stagione del Milan. Il classe 2001 è partito titolare nell’ultimo match di Europa League tra Milan e Sparta Praga, ed è ormai in pianta stabile in prima squadra nonostante la giovane età.

Gli elogi di Adani

Di Daniel Maldini ha parlato Lele Adani negli studi di Sky Sport, spendendo elogi per il figlio d’arte rossonero. Queste le parole dell’ex difensore: “Daniel non può non far innamorare quando gioca a calcio, ha assoluta qualità, sa servire i compagni, quello che ci aspettiamo da lui è che trovi continuità all’interno della stessa partita. E’ un giocatore di livello molto alto sulla giocata“.