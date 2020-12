A GianlucaDiMarzio.com, Juanma Lopez, agente di Dani Olmo, ha raccontato di aver incontrato la dirigenza rossonera a Milano per parlare del suo assistito. Ecco le sue parole:

“Se è stato vicino? Molto… a Boban piaceva tantissimo, ci ha provato per settimane, ci siamo anche incontrati a Milano, ero in compagnia di suo papà e di Andy Bara. Ma alla fine ha scelto il giocatore, ha preferito proseguire il suo percorso di crescita in Bundesliga”