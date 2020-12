Ag. Szoboszlai: “Ringrazio il Milan e Maldini: vedremo in futuro”

L’agente di Szoboszlai ha parlato al podcast “Here We Go” di Fabrizio Romano. Ecco le sue dichiarazioni sulla trattativa coi rossoneri.

AG. SZOBOSZLAI: “NAGELSMANN HA AVUTO UN RUOLO CHIAVE”

Fabrizio Romano ha intervistato nel podcast Here We Go l’agente del nuovo centrocampista del Lipsia, Matyas Esterhazi. Il talento ungherese è approdato al Lipsia dal Salisburgo; queste le parole dell’agente Esterhazi:

“La scelta del Lipsia è in linea con la volontà di Dominik di continuare il suo percorso di crescita ed essere protagonista; Nagelsmann ha rappresentato un ruolo chiave per la trattativa, un allenatore come lui fa la differenza. Ci tengo a ringraziare il Milan e Maldini: magari in futuro le nostre strade si incroceranno di nuovo“.