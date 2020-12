Si appresta a fare ampio turnover il Milan domani in casa dello Sparta. Non vuole rischiare, secondo la Gazzetta, Stefano Pioli che lancerà dal primo minuto Conti, Duarte e Dalot in difesa. A centrocampo nuova chance per Krunic, mentre sulla trequarti ci saranno Castillejo, Diaz e Hauge alle spalle di Colombo, unica punta