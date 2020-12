Secondo quanto riportato dal noto quotidiano spagnolo AS, Luka Jovic, attaccante del Real Madrid, non si muoverà dalla corte di Zidane nella prossima sessione di mercato invernale. La dirigenza madrilena ha infatti stabilito che non ci saranno movimenti né in entrata né in uscita a gennaio. Pare dunque sfumata la possibilità (per il momento) di vedere il serbo al Milan come vice Ibra.