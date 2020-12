Balzaretti a DAZN: “Theo è tra i terzini più in crescita d’Europa, con Pioli è migliorato tanto”

Federico Balzaretti, ai microfoni di DAZN, ha elogiato il grande inizio di stagione di Theo Hernandez, che si sta confermando sui livelli eccezionali della scorsa stagione e con il gol di ieri contro la Lazio allo scadere ha regalato 3 punti pesantissimi ai rossoneri.

Queste le parole dell’ex terzino: “Theo è sicuramente tra i terzini più in forma e i più in crescita d’Europa, sicuramente con molti margini. In campo aperto è il più forte di tutti, è migliorato molto in fase difensiva con Stefano Pioli. È quello più in forma in questo momento e contro il Sassuolo si è visto. Ha i numeri di un centrocampista o di un attaccante ma è un difensore“.