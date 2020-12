Ismael Bennacer, come sperava Stefano Pioli, è tornato ad allenarsi in gruppo questa mattina e sarà a disposizione del tecnico per il match contro il Parma.

Situazione diversa per Zlatan Ibrahimovic che oggi, come riporta Sky Sport, si è allenato ancora a parte. Si complica la possibilità di rivederlo in campo domenica e il rientro slitterà quindi al turno infrasettimanale contro il Genoa.