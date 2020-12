Boateng a La Repubblica: “Questo Milan ha Ibrahimovic e gioco, può vincere lo scudetto”

Kevin Prince Boateng, calciatore ex Milan ora in forza al Monza, ha voluto dire la sua, ai microfoni de La Repubblica, in merito al momento d’oro del Milan, con queste parole: “Io oggi vedo una squadra, e non si era vista per tanto, tanto tempo, ognuno lavora per l’altro, con atteggiamenti positivi. Agli avversari fa paura come squadra“.

Poi, su Ibrahimovic, Saelemaekers e Pioli: “Se vedi Ibra che dalla tribuna esulta dopo un gol vuol dire che ci sta con tutto lo spirito. E se è così puoi davvero vincere lo scudetto. Il Milan gioca il miglior calcio d’Italia con giocatori poco noti: questo Saelemaekers non sapevo proprio chi fosse, ma con la Fiorentina ha fatto una partita perfetta. Pioli è stato bravo a farli diventare un gruppo e se tiri fuori il meglio da loro sei forte, punto. Con lui hanno fatto un passo importante: lo hanno lasciato lavorare, cosa che ad altri è mancata“.