Calabria: “Maldini è importante per noi. Dal post lockdown sul pullman mettiamo musica techno-house”

Il terzino rossonero, Davide Calabria, oggi si è raccontato ai microfoni di Radio105, ecco le sue parole:

Sul momento: “Sto bene sia io sia la squadra, è un momento super positivo per tutti”.

Sul rapporto con Maldini: “Lo chiamo Paolo, giocavo con suo figlio da quando eravamo piccoli. Il rapporto rimane di amicizia e di rispetto, il suo ruolo è importante per noi”.

Su Paolo come modello: “Ho iniziato come centrocampista, era un idolo più dal punto di vista della persona che del ruolo. Quel Milan aveva un gruppo davvero eccezionale”.

Sulle partite consecuitve: “La continuità fa parte di un percorso fondamentale per un calciatore, non sono mai stato così bene nonostante giochi ogni tre giorni. Dover essere concentrato tutti i giorni mi ha fatto bene”.

Sulla musica che ascolta: “Mi sto appassionando alla techno-house, la stiamo usando come squadra per caricarci, non la svelo perché poi si caricano anche gli altri. Lo mettiamo appena siamo ad uno/due minuti dallo stadio, mettiamo la cassa sul pullman. La mettiamo dal post lockdown, ci sta portando bene”.

Sulla partita di domani: “E’ fondamentale staccare un po’. I video li abbiamo guardati stamattina e domani, ci sarà tutto il tempo per pensarci. A Milanello abbiamo già preparato tutto, siamo rodati”.

Sulle potenzialità della squadra: “Dal post lockdown abbiamo avuto continuità, condividiamo una classifica dal 2020, siamo primi con poco distacco dall’Atalanta. E’ fondamentale crederci”.