Il Milan si prepara alla sessione invernare di mercato per rinforzare la rosa. Oltre ai movimenti in entrata, fondamentali per poter proseguire la corsa al quarto posto, il club penserà anche alle cessioni. Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, i primi sulla lista sono la coppia centrale Mateo Musacchio e Leo Duarte. L’argentino non vede il campo ormai da dieci mesi esatti (da Fiorentina-Milan del 22 febbraio) per via dell’infortunio alla caviglia ma anche perché non rientra più nei piani rossoneri ed è in scadenza di contratto. L’ex Villareal piace al Genoa, che potrebbe formare la coppia insieme al suo vecchio compagno di squadra in Spagna e in Italia: Cristian Zapata.

Stessa sorte potrebbe toccare a Duarte. Il difensore brasiliano, anch’esso colpito da diversi problemi fisici, non ha mai convinto l’ambiente rossonero. La dimostrazione più lampante è la fiducia a Kalulu, terzino, nel ruolo di centrale difensivo. Il difensore quindi è in procinto di cambiare aria ma al momento non ci sono ancora proposte per lui.