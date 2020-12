Il Milan fiuta il grande colpo. Secondo le indiscrezioni riportate da Don Balon i rossoneri avrebbero messo gli occhi su un altro talento del Real Madrid. Si tratta di Marco Asensio, classe 1996, esterno offensivo di grande qualità che non è riuscito a trovare continuità con i blancos. Lo spagnolo è rientrato nelle rotazioni di Zidane dopo il grave infortunio al ginocchio della scorsa stagione, ma è ancora lontano dalla migliore condizione.

Maldini ci prova

Dopo Theo Hernandez e Brahim Diaz i dirigenti rossoneri vogliono provare il colpo grosso da Madrid. La trattativa per Asensio non è semplice, complice anche la concorrenza serrata, in primis dell’Arsenal. La cifra richiesta da Florentino Perez per il talento spagnolo è di almeno 40 milioni, motivo per cui è stata respinta la prima offerta dei londinesi. Maldini osserva interessato, i buoni rapporti tra lui e il presidente del Real Madrid potrebbero essere un grosso aiuto nell’operazione.