Calciomercato – Prende corpo l’ idea di regalare a Pioli un rinforzo per reparto

Dopo aver conservato il primato in classifica alla sosta di Natale, il pensiero va subito alla ripresa di gennaio, mese che vuol dire mercato. Il difensore? Il vice Ibra? Sport Mediaset prova a ricostruire uno scenario plausibile tra possibili trattative e suggestioni.

Secondo Sport Mediaset, la dirigenze rossonera proverà a regalare a Stefano Pioli gli innesti giusti per continuare a coltivare obiettivi ambiziosi senza fare spese folli con un occhio ai conti societari. L’ idea sarebbe di inserire un rinforzo per reparto. Capitolo difensore. Il centrale difensivo è il vero obiettivo di Maldini e Massara. Mohamed Simakan è il prescelto. Accordo raggiunto con il calciatore per un contratto quinquennale da 2 milioni a stagione. C’ è ancora distanza con lo Strasburgo tra richiesta e offerta. Il club francese chiede 20 milioni per liberare il difensore francese classe 2000 mentre il Milan è fermo ad un’ offerta di 15 milioni. L’ ottimismo per il buon esito della trattativa cresce giorno dopo giorno.

Si proverà a rinforzare il centrocampo. L’ obiettivo principale è Boubakary Soumaré del Lille. Il club francese lo valuta circa 25 milioni mentre il Milan vorrebbe intavolare la trattativa sulla base di un prestito con riscatto. Operazione che, così impostata, non avrebbe alte probabilità di riuscita.

Infine il capitolo vice Ibra. Secondo Sport Mediaset il Milan starebbe provando a convincere il Real Madrid a liberare Milan Jovic. Gli ottimi rapporti tra i due club lasciano pensare che questa pista potrebbe essere percorribile. Il problema è sempre la formula. Il Real vorrebbe ripetere l’ operazione Brahim Diaz, prestito secco, mentre i rossoneri vorrebbero assicurarsi la possibilità di riscattare il calciatore. Ancora qualche giorno e il mercato prenderà ufficialmente vita e da Casa Milan sono pronti a “battere dei colpi”.