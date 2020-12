Calhanoglu, mercoledì l’incontro tra agenti e società. Il punto

Secondo quanto riferito da Claudio Raimondi a Pressing, mercoledì sarà in programma a Casa Milan un incontro tra i dirigenti rossoneri e l’agente di Hakan Calhanoglu per discutere del rinnovo del turco. Le parti sono ancora distanti, il club rossonero offre un contratto da 3,5 milioni di euro a stagione, il centrocampista però ne chiede almeno 6. Il giocatore ha molte pretendenti, tra cui l’Inter. I nerazzurri vorrebbero prenderlo in estate a parametro zero e sono pronti a offrirgli una cifra più alta rispetto a quella offerta dai cugini rossoneri.