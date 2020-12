GdS – Calhanoglu non rinnova ancora: in caso di addio, andrebbe via solo a giugno

Secondo ciò che scrive quest’oggi il quotidiano della Gazzetta dello Sport in merito al caso Hakan Calhanoglu (il turco è in scadenza nel prossimo mese di giugno e non ha ancora rinnovato col Milan), il numero 10 rossonero non lascerà di certo Pioli e compagni a gennaio.

Questa precisazione è dettata dalla paura di perdere anzitempo un elemento fondamentale, visto il mancato rinnovo. Qualora non dovesse prolungare il suo contratto in scadenza nel 2021, secondo la Rosea, Calhanoglu resterebbe al Milan sino al termine della stagione. Anche per questo le candidature di Florian Thauvin e Dominik Szoboszlai, i due nomi principali individuati per sostituire il turco, sono al momento congelate.