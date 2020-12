TS – Oggi giorno cruciale per il rinnovo di Calhanoglu: atteso l’arrivo dell’agente a Casa Milan

Secondo l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, potrebbe essere il giorno della verità parlando del tanto atteso rinnovo di Hakan Calhanoglu, il cui contratto col Milan scade il prossimo 30 giugno. Proprio oggi, infatti, a Casa Milan avverrà un incontro importante tra il suo agente Gordon Stipic e i dirigenti rossoneri per provare ad arrivare ad un accordo per prolungare il contratto del numero 10.

L’intesa non sarà comunque semplice da trovare, visto che Calhanoglu dovrà abbassare le sue richieste da 7 milioni di euro netti a stagione. Il Milan può proporre al turco un nuovo quinquennale che può arrivare anche pagare 4 milioni di euro l’anno. Il trequartista vorrebbe continuare a vestire la maglia rossonera, non l’ha mai nascosto, ma è vero anche che ha avuto modo di chiedere un aumento importante rispetto all’attuale ingaggio da 2,5 milioni.

Potrebbero essere ore decisive in tal senso ma il rischio di vedere Hakan andare via a parametro zero c’è. Gli estimatori non mancano (Manchester United e Juventus in primis), anche se almeno per ora il turco non ha stretto accordi di massima con nessun club. Dovesse, però, saltare tutto clamorosamente per il rinnovo, il Milan non vuole di certo farsi trovare impreparato: ecco perché tiene saldamente d’occhio alcuni profili nel mirino, come quello di Dominik Szoboszlai del RB Salisburgo o quello di Alejandro “el Papu” Gomez, dell’Atalanta e di recente finito in rotta di collisione col suo allenatore Gasperini.